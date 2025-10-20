Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Filipiny
  3. Metro Manila
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Metro Manila, Filipiny

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa w Mandaluyong, Filipiny
Willa
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 370 m²
Live in one of the most prestigious addresses in Mandaluyong with the Nuliv Townvillas at Ac…
$1,23M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Metro Manila, Filipiny

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się