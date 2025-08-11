Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Filipiny
  3. Mandaluyong
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Mandaluyong, Filipiny

Condo Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Prestibible 3- Sypialnia w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterWejdź w wysoki sta…
$620,605
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
1- Sypialnia Luksusowe Residence w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterWhere Hote…
$177,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
1- Sypialnia Luksusowe Residence w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterWhere Hote…
$177,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
TekceTekce
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Prestiżowy pokój 2- w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterDoświadcz wyrafinowaneg…
$348,101
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
1- Sypialnia Luksusowe Residence w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterWhere Hote…
$177,567
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Prestibible 3- Sypialnia w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterWejdź w wysoki sta…
$620,605
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Prestiżowy pokój 2- w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterDoświadcz wyrafinowaneg…
$348,101
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Prestiżowy pokój 2- w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterDoświadcz wyrafinowaneg…
$348,101
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Mandaluyong, Filipiny
Condo
Mandaluyong, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Prestibible 3- Sypialnia w The Westin Manila Sonata Place - Ortigas CenterWejdź w wysoki sta…
$620,605
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English

Parametry nieruchomości w Mandaluyong, Filipiny

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się