  1. Realting.com
  2. Filipiny
  3. Las Piñas
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Las Pinas, Filipiny

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Las Pinas, Filipiny
Dom 6 pokojów
Las Pinas, Filipiny
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 620 m²
PORTOFINO SOUTH BRANDNEW HOUSE & LOT with swimming pool Location: Daang Hari, Almanza Dos, L…
$1,55M
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
