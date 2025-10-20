Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Filipiny
  3. Komercyjne
  4. Hotel

Hotele na sprzedaż w Filipiny

Hotel Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Hotel 20 m² w Pasay, Filipiny
Hotel 20 m²
Pasay, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Your Next Passive Income Stream Awaits: 2 Prime Hotel 101 Manila Units Here’s a rare and str…
$96,250
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się