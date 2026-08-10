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Mieszkania na sprzedaż w Central Visayas, Filipiny

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Cebu City
14
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18 obiektów total found
Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
✨ Bauhinia Residences 1- Sypialnia - Gdzie przestrzeń, styl i inwestycje PoznajPołożony w tę…
$282,875
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
✨ Bauhinia Residences 2- Sypialnia - Elegancka przestrzeń, Wartość na utrzymanieDoświadczeni…
$517,460
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Condo w Mandaue, Filipiny
Condo
Mandaue, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Stylowe 2- Sypialnia Residence w Mantawi Residences Where Space, Style, and SophysticationsW…
$444,788
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Cebu City, Filipiny
Mieszkanie
Cebu City, Filipiny
Powierzchnia 83 m²
To jest to samo, co to jest.Rozmieszczenie: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell t…
$365,967
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
To jest to samo, co to jest.Rozmieszczenie: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell j…
$191,697
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Condo w Mandaue, Filipiny
Condo
Mandaue, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
1- Sypialnia Luxury Residence Urban Elegance Meets Wyspa LifestyleDoświadczyć wyrafinowanego…
$226,992
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Condo w Punta Engano, Filipiny
Condo
Punta Engano, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Beachfront Luxury Condominium Units in Cebu, FilipinyRozmieszczenie: Punta Engaño, Lapu-Lapu…
$331,113
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
✨ Bauhinia Residences Studio Unit - Inteligentna inwestycja i stylowy dom w CebuDoświadczyć …
$179,045
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 34 m²
To jest to samo, co to jest.Rozmieszczenie: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell t…
$174,270
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
To jest to samo, co to jest.Rozmieszczenie: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell t…
$278,832
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Condo w Cebu City, Filipiny
Condo
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
To jest to samo, co to jest.Rozmieszczenie: Cebu City, PHILIPPINESIPI Center Done Rockwell t…
$243,978
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Mieszkanie 1 pokój w Cebu City, Filipiny
Mieszkanie 1 pokój
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 8
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$104,800
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Kawalerka w Cebu City, Filipiny
Kawalerka
Cebu City, Filipiny
Powierzchnia 24 m²
Piętro 9
Kondominium Persimmon jest rozwijane przez Aboitizland, jednego z wiodących deweloperów w kr…
$52,400
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Mieszkanie 2 pokoi w Cebu City, Filipiny
Mieszkanie 2 pokoi
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 10
Avida Riala - это проект компании Ayala Lands, также ведущего девелопера в стране. Риала …
$228,463
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Mieszkanie 1 pokój w Central Visayas, Filipiny
Mieszkanie 1 pokój
Central Visayas, Filipiny
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 17
Кондоминиум Avalon - это проект первичного жилья, от ведущего застройщика в Себу. Отель A…
$166,212
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Mieszkanie 2 pokoi w Cebu City, Filipiny
Mieszkanie 2 pokoi
Cebu City, Filipiny
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2
Mivesa Garden Residences - проект средней этажности в городе Себу, разработанный компанией C…
$137,287
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Penthouse w Cebu City, Filipiny
Penthouse
Cebu City, Filipiny
Powierzchnia 700 m²
Срочная продажа пентхауса в Cebu IT Park Centrale. Это внутри ИТ-парка Себу, который подх…
$2,54M
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Kawalerka w Cebu City, Filipiny
Kawalerka
Cebu City, Filipiny
Powierzchnia 20 m²
Piętro 9
Mivesa Garden Residences is a mid- rise project in Cebu City developed by Cebu Landmasters, …
$52,400
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Typy nieruchomości w Central Visayas.

condo
1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Central Visayas, Filipiny

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