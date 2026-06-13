Pobyt stały w Panama

Informacje o programie imigracyjnym

Panama oferuje inwestorom stałe miejsce zamieszkania w ramach programu Qualified Investor Visa.

Najszybszy sposób na uzyskanie stałej rezydencji rozwiniętego państwa w Ameryce Środkowej.

Panama ma stabilną gospodarkę i jedną z najlepszych usług bankowych na świecie.

Status stałego rezydenta Panamy wybierani są przez przedsiębiorców i inwestorów z rodzinami. Rozprowadzają aktywa w różnych krajach, zachowując przy tym swoje zwykłe miejsce zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy inwestują kapitał w gospodarce kraju i utrzymują go przez co najmniej 5 lat, są uprawnieni do uzyskania stałego miejsca zamieszkania. Wnioskodawcy wybierają jedną z trzech opcji: