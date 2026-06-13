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Pobyt stały w Panama

Panama Panama
Termin odbioru: od 1 miesięcy
Koszty: od
$300,000
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Pobyt stały w Panama
Pobyt stały
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Informacje o programie imigracyjnym

Panama oferuje inwestorom stałe miejsce zamieszkania w ramach programu Qualified Investor Visa.

Najszybszy sposób na uzyskanie stałej rezydencji rozwiniętego państwa w Ameryce Środkowej.

Panama ma stabilną gospodarkę i jedną z najlepszych usług bankowych na świecie.

Status stałego rezydenta Panamy wybierani są przez przedsiębiorców i inwestorów z rodzinami. Rozprowadzają aktywa w różnych krajach, zachowując przy tym swoje zwykłe miejsce zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy inwestują kapitał w gospodarce kraju i utrzymują go przez co najmniej 5 lat, są uprawnieni do uzyskania stałego miejsca zamieszkania. Wnioskodawcy wybierają jedną z trzech opcji:

  1. Kupowanie nieruchomości - od 300.000 dolarów.
  2. Inwestycje w papiery wartościowe - od 500.000 dolarów.
  3. Otwarcie depozytu bankowego - od 750,000 dolarów
  4. Po zatwierdzeniu inwestorzy otrzymują zezwolenie na pobyt stały bez wymagań dotyczących minimalnego okresu pobytu - wystarczy, aby przyjechać do kraju 1 raz w ciągu 2 lat, aby zachować status.

  5. Jeżeli inwestor zamieszkuje na stałe w Panamie, może ubiegać się o obywatelstwo przez naturalizację. Trzeba będzie zdać egzaminy na znajomość języka hiszpańskiego, historii i geografii kraju, jak również potwierdzić wypłacalność finansową.

 

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 1 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$300,000
Czas trwania
Czas trwania
2 miesięcy
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Pobyt stały w Panama
Panama Panama
od
$300,000
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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