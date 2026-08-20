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Mieszkania w pobliżu pola golfowego na sprzedaż w Muhafazat Maskat, Oman

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Muscat Province
10
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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w As Sifah, Oman
Mieszkanie 2 pokoi
As Sifah, Oman
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1
🇴🇲 Oman 124; Jebel Sifah 124; 2 ukończone 1 pokojowe apartamenty 124; od 173,355 dolarówTylk…
$2,059
VAT
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Typy nieruchomości w Muhafazat Maskat.

kawalerki
1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Muhafazat Maskat, Oman

z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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