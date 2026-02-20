  1. Realting.com
Nowe budynki na sprzedaż w Muhafazat Zufar

Salalah Province
Willa Amazi
Salalah Province, Oman
od
$513,975
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
🌊 💎 Amazi...🌴 🔥 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 25🏝 Amazi...▪ 4 квартала: Amazi Cove▪ ▪ ▪ ▪ Совре🌟 🏖 7 к⚓ яарина и beach club🍽 17 ресторанов и ка🛍 15 +💆‍♀️ SPA и well...🎾 🚤 🌿 🏨 🏡 Amazi🔹 Twin Villa 2 с🔹 Standalone Villa 2 с - $641 488🔹 Standalone Villa 3 с - от 723 655 $🔹 Standalone Villa 4 с - от 971 536 $🔹 1 с…
Agencja
Риэлтор без границ
