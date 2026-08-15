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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Muhafazat Zufar, Oman

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Salalah Province
7
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4 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Muhafazat Zufar, Oman
Mieszkanie 1 pokój
Muhafazat Zufar, Oman
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/4
W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpo…
$150,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Muhafazat Zufar, Oman
Mieszkanie 3 pokoi
Muhafazat Zufar, Oman
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 107 m²
Piętro 4/4
W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpo…
$490,000
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Kawalerka 1 pokój w Muhafazat Zufar, Oman
Kawalerka 1 pokój
Muhafazat Zufar, Oman
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/4
W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpo…
$149,800
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Muhafazat Zufar, Oman
Mieszkanie 2 pokoi
Muhafazat Zufar, Oman
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Piętro 3/4
W pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna położona w Hawana Salalah, Oman. Położony bezpo…
$299,500
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Typy nieruchomości w Muhafazat Zufar.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Muhafazat Zufar, Oman

z Ogród
Tanie
Luksusowe
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