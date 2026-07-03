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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Oppdal, Norwegia

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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Oppdal, Norwegia
Dom wolnostojący 4 pokoi
Oppdal, Norwegia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekstremalny domek górski z panoramicznym widokiem w Oppdal (Villeen)Na sprzedaż, atrakcyjna …
$533,471
VAT
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Parametry nieruchomości w Oppdal, Norwegia

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