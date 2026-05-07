Kompleks mieszkalny ISATIS HILLSIDE

O kompleksie
HILLSIDE by ISATIS - Boutique kompleks mieszkalny zaledwie kilka minut od morza
Zanurz się w esencję butikowego hotelu żyjącego pośród spokojnej przybrzeżnej atmosfery naszego nadmorskiego projektu luksusów. Niezależnie od tego, czy będziesz leżał pod słońcem przy basenie, przedzierając się przez zieleniną dżunglę, czy delektując się naszymi udogodnieniami delux, każda chwila obiecuje niezapomnianą podróż.
Tylko 500 metrów od słonecznych śródziemnomorskich plaż
Tutaj dostajecie to, co najlepsze z obu światów - pokojowe, prywatne schronienie, które trzyma was z dala od wszystkiego, czego potrzebujecie.
Koncepcja projektu
HILLSIDE to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkalny, w którym znajduje się zaledwie 102 starannie zaprojektowane mieszkania - każda z nich jest starannie usytuowana i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze bezpośrednio z salonu.
HILLSIDE oferuje dwa różne typy mieszkania w dwupiętrowym bloku:
• Studio
• Jedna sypialnia
Każda rezydencja w HILLSIDE jest ukończona na najwyższym poziomie, łącząc współczesny design z materiałami premium, aby stworzyć wyjątkowe doświadczenie życia na wybrzeżu.
Korzyści
HILLSIDE został starannie zaprojektowany, aby zaoferować mieszkańcom wyrafinowany i kompleksowy zakres udogodnień, zaprojektowany do podnoszenia codziennego życia
Różne kryte / odkryte baseny
Sauna
Siłownia
Cafe
Plac zabaw dla dzieci
Odbiór
Plan płatności
W trakcie realizacji projektu dostępna jest elastyczna opcja płatności:
40% zaliczki
30% bezinteresowne raty przez 12 miesięcy do przekazania klucza
30% bezinteresowne raty przez 12 miesięcy po przekazaniu klucza