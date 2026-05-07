Kompleks mieszkalny ISATIS HILLSIDE

Akanthou, Cypr Północny
$150,875
$2,694/m²
ID: 36529
Data aktualizacji: 7.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou
  • Adres
    Kibris Gardens Yolu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła
  • Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

HILLSIDE by ISATIS - Boutique kompleks mieszkalny zaledwie kilka minut od morza

Zanurz się w esencję butikowego hotelu żyjącego pośród spokojnej przybrzeżnej atmosfery naszego nadmorskiego projektu luksusów. Niezależnie od tego, czy będziesz leżał pod słońcem przy basenie, przedzierając się przez zieleniną dżunglę, czy delektując się naszymi udogodnieniami delux, każda chwila obiecuje niezapomnianą podróż.

Tylko 500 metrów od słonecznych śródziemnomorskich plaż

Tutaj dostajecie to, co najlepsze z obu światów - pokojowe, prywatne schronienie, które trzyma was z dala od wszystkiego, czego potrzebujecie.

Koncepcja projektu

HILLSIDE to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkalny, w którym znajduje się zaledwie 102 starannie zaprojektowane mieszkania - każda z nich jest starannie usytuowana i oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze bezpośrednio z salonu.

HILLSIDE oferuje dwa różne typy mieszkania w dwupiętrowym bloku:

• Studio
• Jedna sypialnia

Każda rezydencja w HILLSIDE jest ukończona na najwyższym poziomie, łącząc współczesny design z materiałami premium, aby stworzyć wyjątkowe doświadczenie życia na wybrzeżu.

Korzyści

HILLSIDE został starannie zaprojektowany, aby zaoferować mieszkańcom wyrafinowany i kompleksowy zakres udogodnień, zaprojektowany do podnoszenia codziennego życia

Różne kryte / odkryte baseny
Sauna
Siłownia
Cafe
Plac zabaw dla dzieci
Odbiór

Plan płatności

W trakcie realizacji projektu dostępna jest elastyczna opcja płatności:

40% zaliczki
30% bezinteresowne raty przez 12 miesięcy do przekazania klucza
30% bezinteresowne raty przez 12 miesięcy po przekazaniu klucza

