Mieszkanie w nowym budynku NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

O projekcie:
Habitat Residences to zrównoważony projekt mieszkaniowy nad morzem w Kyrenii, na północy Cypru. Oferuje mieszkania z widokiem na morze, otoczone zielenią i udogodnieniami wellness. Łączy nowoczesny design z naturą, zapewniając harmonijne życie i długoterminową wartość.
Najważniejsze cechy:
Mieszkania z widokiem na morze i ekologicznym designem
Udogodnienia wellness: spa, fitness, ogrody organiczne
Wysokiej jakości wykończenie od Evergreen Developments Group
Dostępne typy mieszkań:
Habitat oferuje szeroki wybór jednostek z widokiem na morze:
Kawalerki
Mieszkania 1-pokojowe
Mieszkania 2-pokojowe
Penthouse 2-pokojowe
Penthouse 3-pokojowe
Atuty lokalizacji:
Blisko nieskażonych plaż i szlaków górskich
W pobliżu markety, restauracje, kawiarnie i centra wellness
Łatwy dostęp do zabytków kultury i miejsc historycznych
Położony w rozwijającej się dzielnicy inwestycyjnej Kyrenii
Udogodnienia:
Baseny kryte i odkryte
Centrum fitness, strefy jogi i spa wellness
Sauna, łaźnie parowe, strefy anti-aging
Ogrody ekologiczne, trasy rowerowe i joggingowe
Place zabaw i zielone parki
Restauracje, bary i sklepy na miejscu
Ochrona 24/7, concierge i zarządzanie nieruchomościami
Opcje płatności:
35% zaliczki, pozostała kwota płatna w 36 miesięcznych ratach. Zakończenie budowy planowane na 2028 rok.
O nas:
DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym świecie.