Mieszkanie w nowym budynku NCP-145 - Habitat Residences is a sustainable coastal development in Kyrenia North Cyprus

Girne Belediyesi, Cypr Północny
$155,310
ID: 27404
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

O projekcie:
Habitat Residences to zrównoważony projekt mieszkaniowy nad morzem w Kyrenii, na północy Cypru. Oferuje mieszkania z widokiem na morze, otoczone zielenią i udogodnieniami wellness. Łączy nowoczesny design z naturą, zapewniając harmonijne życie i długoterminową wartość.

Najważniejsze cechy:

  • Mieszkania z widokiem na morze i ekologicznym designem

  • Udogodnienia wellness: spa, fitness, ogrody organiczne

  • Wysokiej jakości wykończenie od Evergreen Developments Group

Dostępne typy mieszkań:
Habitat oferuje szeroki wybór jednostek z widokiem na morze:

  • Kawalerki

  • Mieszkania 1-pokojowe

  • Mieszkania 2-pokojowe

  • Penthouse 2-pokojowe

  • Penthouse 3-pokojowe

Atuty lokalizacji:

  • Blisko nieskażonych plaż i szlaków górskich

  • W pobliżu markety, restauracje, kawiarnie i centra wellness

  • Łatwy dostęp do zabytków kultury i miejsc historycznych

  • Położony w rozwijającej się dzielnicy inwestycyjnej Kyrenii

Udogodnienia:

  • Baseny kryte i odkryte

  • Centrum fitness, strefy jogi i spa wellness

  • Sauna, łaźnie parowe, strefy anti-aging

  • Ogrody ekologiczne, trasy rowerowe i joggingowe

  • Place zabaw i zielone parki

  • Restauracje, bary i sklepy na miejscu

  • Ochrona 24/7, concierge i zarządzanie nieruchomościami

Opcje płatności:
35% zaliczki, pozostała kwota płatna w 36 miesięcznych ratach. Zakończenie budowy planowane na 2028 rok.

O nas:
DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami na całym świecie.

