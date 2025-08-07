Willa Gotovaa villa v Kirenii Rassrocka plateza na 84 mesaca

Willa 3 + 1 z widokiem na góry i morze na sprzedaż w Kyrenia Karaolanola!
Znalazłaś swój wymarzony dom! Ta unikalna willa otoczona przyrodą i morzem czeka na Ciebie w Karaolanoli, jednym z popularnych regionów Kyrenii. Ta nowiutka willa z trzema sypialniami, gotowa do natychmiastowego wprowadzenia, oferuje zarówno komfort, jak i elegancję.
Cechy willi:
- Wspaniały widok - cieszyć się spokojne chwile na dużych tarasach z widokiem na góry i morze.
- Całkowicie nowa willa, gotowa do przeprowadzki, odpowiadająca najnowszym trendom w budownictwie i projektowaniu.
- Przestrzeń i komfort: 3 przestronne sypialnie, przestronny salon, nowoczesna kuchnia i stylowe łazienki.
- Tytuł turecki jest nieruchomością o wysokiej wartości inwestycyjnej, którą można kupić z pewnością.
* Centralna lokalizacja: zaledwie kilka minut od centrum Kyrenia, sklepy, restauracje i plaże.
- W pobliżu morza: cieszyć się plażą do pełnej odległości zaledwie 200 metrów.
- Opcja z basenem: istnieje możliwość zwiększenia komfortu zamawiając dodatkowy prywatny basen.
- Duże balkony i taras: 1 duży taras na dachu i 2 duże balkony na 2. piętrze.
Powierzchnia grillowa: grill na tarasie na zewnątrz
Szczegóły:
- Powierzchnia: 265 m kw.
Liczba pokoi: 3 sypialnie, 1 pokój dzienny.
- Łazienka: 2 nowoczesne łazienki.
- Toaleta: 3 toalety
Kuchnia: W pełni wyposażona nowoczesna kuchnia open- plan.
- Ogród: Prywatny krajobraz.
- Parking: Prywatny parking.
Ta willa jest spokojną i spokojną przestrzenią życiową połączoną z naturą. A jednocześnie, niezawodna inwestycja, która wzrośnie w cenie, dzięki udanej lokalizacji.
- Wygodna dostępność transportu: w pobliżu centrum miasta i głównych dróg.
Położony w jednym z najpiękniejszych miejsc Kyrenia Karaolanol, ta Villa oferuje tobie i twoim bliskim życie pełne luksusu i komfortu.
Plan płatności: niepowtarzalna okazja na raty za przygotowaną willę!
60% zaliczki i pozostałe 40% przez 84 miesiące bez 0 procent!
Cena: 368,500 funtów i 385,500 funtów (zmienna z lokalizacji willi)
Pula na życzenie za dodatkową opłatą w wysokości £35,000