Willa Gotovaa villa v Kirenii Rassrocka plateza na 84 mesaca

Agios Georgios, Cypr Północny
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Girne District
  • Miasto
    Girne Belediyesi
  • Wioska
    Agios Georgios

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Willa 3 + 1 z widokiem na góry i morze na sprzedaż w Kyrenia Karaolanola!

Znalazłaś swój wymarzony dom! Ta unikalna willa otoczona przyrodą i morzem czeka na Ciebie w Karaolanoli, jednym z popularnych regionów Kyrenii. Ta nowiutka willa z trzema sypialniami, gotowa do natychmiastowego wprowadzenia, oferuje zarówno komfort, jak i elegancję.

Cechy willi:

- Wspaniały widok - cieszyć się spokojne chwile na dużych tarasach z widokiem na góry i morze.

- Całkowicie nowa willa, gotowa do przeprowadzki, odpowiadająca najnowszym trendom w budownictwie i projektowaniu.

- Przestrzeń i komfort: 3 przestronne sypialnie, przestronny salon, nowoczesna kuchnia i stylowe łazienki.

- Tytuł turecki jest nieruchomością o wysokiej wartości inwestycyjnej, którą można kupić z pewnością.

* Centralna lokalizacja: zaledwie kilka minut od centrum Kyrenia, sklepy, restauracje i plaże.

- W pobliżu morza: cieszyć się plażą do pełnej odległości zaledwie 200 metrów.

- Opcja z basenem: istnieje możliwość zwiększenia komfortu zamawiając dodatkowy prywatny basen.

- Duże balkony i taras: 1 duży taras na dachu i 2 duże balkony na 2. piętrze.

Powierzchnia grillowa: grill na tarasie na zewnątrz

Szczegóły:

- Powierzchnia: 265 m kw.

Liczba pokoi: 3 sypialnie, 1 pokój dzienny.

- Łazienka: 2 nowoczesne łazienki.

- Toaleta: 3 toalety

Kuchnia: W pełni wyposażona nowoczesna kuchnia open- plan.

- Ogród: Prywatny krajobraz.

- Parking: Prywatny parking.

Ta willa jest spokojną i spokojną przestrzenią życiową połączoną z naturą. A jednocześnie, niezawodna inwestycja, która wzrośnie w cenie, dzięki udanej lokalizacji.

- Wygodna dostępność transportu: w pobliżu centrum miasta i głównych dróg.

Położony w jednym z najpiękniejszych miejsc Kyrenia Karaolanol, ta Villa oferuje tobie i twoim bliskim życie pełne luksusu i komfortu.

Plan płatności: niepowtarzalna okazja na raty za przygotowaną willę!

60% zaliczki i pozostałe 40% przez 84 miesiące bez 0 procent!

Cena: 368,500 funtów i 385,500 funtów (zmienna z lokalizacji willi)

Pula na życzenie za dodatkową opłatą w wysokości £35,000

Lokalizacja na mapie

Agios Georgios, Cypr Północny
