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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Juan del Sur, Nikaragua

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domy
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13 obiektów total found
Dom 4 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 4 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 17 000 m²
Dom na sprzedaż na obrzeżach wschodniego San Juan del Sur - 289,00 dolarówOdkryj wyjątkową o…
$289,000
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Dom 3 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 3 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 3
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury Home for Sale in La Talanguera, San Juan del Sur – Unmatched Panoramic Views Locat…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 2 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Witamy w Casa Madrono, sanktuarium w prestiżowej rezydencji Pelican Eyes w sercu San Juan de…
$279,000
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LDV InvestLDV Invest
Dom 6 pokojów w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 6 pokojów
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 6
Sypialnie 10
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Zapraszamy do swojego wymarzonego domu: wspaniały opowiadanie, niestandardowe Hacienda stylu…
Cena na zgłoszenie
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Dom 2 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 2 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Fantastycznie. Możliwość: 2- Sypialnia w społeczności GatedZamieszczony w cichej i bezpieczn…
$99,000
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Dom 2 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 2 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 500 m²
Nieruchomość na sprzedaż 3 km od Playa Remanso - nowa cena 239,00 dolarów‍Położony w spokojn…
$239,000
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Mieszkanie 1 pokój w San Juan del Sur, Nikaragua
Mieszkanie 1 pokój
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/1
Pelican Eyes Resort & Spa to prestiżowa rezydencja położona w sercu San Juan del Sur w Nikar…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 4 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 2
Three-Unit Property in the Heart of the City Center This remarkable property, constructed…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 4 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 4
Sypialnie 10
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Liczba kondygnacji 1
Cena: 349 000 USDRozmieszczenie: Barrio La Talanguera, San Juan del SurOdległość: zaledwie 1…
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Dom 3 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 3 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 4 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Ta nieruchomość znajduje się zaledwie jeden kilometr od Playa Marsella Beach, i posiada trzy…
Cena na zgłoszenie
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Dom 4 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 4 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 4
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
🌴Nieruchomość na sprzedaż w Bosques del Mar - San Juan del Sur🌊Żyj marzeniem w tej uroczej n…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 3 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
Introducing the luxurious 3-bedroom model house at El Encanto del Sur, nestled within the pr…
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Dom 3 pokoi w San Juan del Sur, Nikaragua
Dom 3 pokoi
San Juan del Sur, Nikaragua
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 1
NEW PRICE $99,000 ‍ Introducing an extraordinary project brought to you by BVN Real Estate…
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