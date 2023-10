Enem, Rosja

od €166,000

Poddaj się: 2024

Przedstawiamy Państwu nowoczesny kompleks mieszkaniowy, z powodzeniem zlokalizowany w kurorcie Alanya - Kargyjak. Piękna piaszczysta plaża i zadbana promenada znajdują się zaledwie 200 metrów od rezydencji. Rezydencja składa się z dwóch pięciopiętrowych budynków, które obejmują 2, 3-pokojowe apartamenty, a także dwupoziomowe penthouse. Kompleks zostanie oddany do użytku w styczniu 2024 r. Początkowa rata wynosi 50% wybranego mieszkania, reszta to nieoprocentowana rata do końca budowy. Infrastruktura kompleksu obejmie: odkryty basen z częścią dla dzieci, ogród z kwiatami, palmami i roślinami ozdobnymi, plac zabaw, salę fitness i wiele więcej. Opieka nad terytorium kompleksu będzie prowadzona przez kierownika. Rozwinięta infrastruktura tego regionu, bezpośrednia bliskość różnych obiektów kulturalnych i domowych, zielone otoczenie z górskimi krajobrazami, gaje pomarańczowe i bananowe docenią zarówno miłośników relaksujących wakacji, jak i tych, kto woli aktywny tryb życia.