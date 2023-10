okręg miejski Smoleńsk, Rosja

Cena na żądanie

Poddaj się: 2023

“ Nowy Smoleńsk ” - to duży projekt, który może osiągnąć swój zasięg i uwagę. Obszar południowej części miasta jest planowany do zagospodarowania. Smoleńsk o powierzchni ponad 200 hektarów. Całkowita powierzchnia wybudowanych domów wyniesie kilka milionów metrów kwadratowych. Według projektu Nowy Smoleńsk planuje budowę kilkuset różnych budynków i budowli dla wygodnego życia dla ponad 50 000 osób. Wynajęte i 6 wielopiętrowych domów na prawie 3000 mieszkań. Metropolia skoncentruje się na ograniczonym obszarze, w którym dana osoba ma dostęp do wszystkich usług oferowanych przez duże miasto. "„Nowy Smoleńsk” Na autostradzie w Kijowie będziesz zadowolony z bardzo przystępnych cen. Pod względem „wyższej ceny” kompleks mieszkaniowy jest jednym z najlepszych w Smoleńsku. Najmniejsze studio ma 24 metry kwadratowe. Nie ma w mieście konkurentów w cenie, a nawet jest dostępny dla studenta. Apartamenty z dwiema i trzema sypialniami mają różne rozmiary i zadowolą każdego kupującego. . Jest to obszar ekologiczny bez firm przemysłowych. W pobliżu znajduje się droga powiatowa, która pozwala szybko wylądować przy wjeździe do dowolnego obszaru Smoleńska bez korków. Autostrada w Kijowie prowadzi do alei Gagarin, jednej z głównych ulic miasta. Możesz być w centrum miasta przez 10-15 minut. Jednopokojowy apartament o powierzchni od 24 do 42 metrów kwadratowych. Koszty od 15 644 do 24 383 euro. Dwupokojowa przestrzeń mieszkalna od 44 do 69 metrów kwadratowych. Koszty od 24 970 do 40 350 euro. Trzypokojowa przestrzeń mieszkalna od 62 do 86 metrów kwadratowych. Koszty od 35 056 do 47 257 euro. Oferta sekcji: 9 sekcji - 3 m2 2022, 8 sekcji - 1 sq. 2023, 7 sekcja - 3 q 2023g / p