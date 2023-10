Razvilka, Rosja

od €61,336

27–121 m² 631

Poddaj się: 2023

Złożona lokalizacja: Architekci upewnili się, że piękno i komfort stały się częścią codziennego życia mieszkańca dzielnicy rzymskiej. Grupy wejściowe są jednak indywidualne, jednak przy projektowaniu każdego z nich odgaduje się włoską miłość do dekoracji i wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Dbamy o wolne miejsce w twoim mieszkaniu, dzięki czemu dostępność spiżarni pozwoli ci zachować doskonały porządek i komfort w swoim mieszkaniu! Na niższym poziomie kompleksu znajdują się przełęcze łączące cały kwartał i parking. Projekt podziemnych parkingów z śnieżnobiałymi kolumnami powoduje skojarzenia z historyczną warstwą kulturową epoki romańskiej. Dlatego nawet tutaj nie pozostawisz poczucia wyjątkowego miejsca. Pomieszczenia magazynowe znajdują się w każdej sekcji, dostęp do nich odbywa się nowoczesną windą MEL o obniżonym poziomie hałasu. Burzliwe życie sąsiadów nie będzie już w stanie zakłócać spokoju i nikt cię nie zapuka, jeśli chcesz dodać głośności do ulubionego utworu muzycznego lub dzieci chcą spędzić noc! Żyj tylko według własnych zasad Dostępność transportu: Tylko 2 km od MKAD, 15 minut komunikacją metrem « Domodedovskaya » i « Maryino » Infrastruktura wewnętrzna: Mieszkańcy dzielnicy rzymskiej wyróżniają się niespiesznością. Po co się spieszyć, jeśli wszystko jest konieczne w odległości spaceru? Szkoła i przedszkola znajdują się wewnątrz bloku. To znacznie oszczędza czas rano i pozwala spokojnie zjeść śniadanie nawet w dni powszednie. Różne kawiarnie staną się tradycyjnym miejscem dla rodzinnych brunche w weekendy lub wieczorne spotkania z przyjaciółmi.