poselenie Mosrentgen, Rosja

Lokalizacja kompleksu: W klasie comfort-plus kompleksu mieszkalnego «1st Yasenevsky» dostępne są zalety dwóch stylów życia. W końcu w odległości spaceru od metra, szkoła z 25-metrowym basenem i klastrem IT i jednocześnie aż 63 hektarami zagospodarowanego parku leśnego Trinity pod oknami, gdzie tak przyjemnie jest oddychać świeżym powietrzem i słuchać śpiewu ptaków. Własne zamknięte terytorium «1st Yasenevsky» to przytulna oaza. Tutaj i zielony oświetlony bulwar na spacery, system aksamitów, mały plac miejski, kawiarnie, piekarnie i punkty kawowe. I jeszcze podwórka bez samochodów i parking wielopoziomowy. Najważniejszym punktem terytorium są drzewa owocowe na podwórkach i w ogrodach miejskich. The «1st Yasenevsky» - tylko 1 km od MKAD, na terytorium nowej Moskwy. Kompleks mieszkaniowy, w którym jest wszystko, co niezbędne dla współczesnego człowieka. Dostępność transportu: Do metra «Kornilovskaya» - 12 minut pieszo Do metra «Tyutchevskaya» - 25 minut pieszo Do metra «Teply stan» - 10 minut transportem Do metra «Olkhovaya» - 30 minut komunikacją miejską Pojazdy osobiste: Wyjazd na autostradę Kaługa - 500 metrów MKAD - 1 km Infrastruktura wewnętrzna: LCD «1st Yasenevsky» można nazwać idealnym miejscem dla rodziny z dziećmi. Tutaj dosłownie za domem znajduje się park leśny Troitsky –, ulubione miejsce spacerów młodych rodziców. A na kortach wewnętrznych specjalne strefy przeznaczone są na place zabaw dla dzieci. Wyposażone są we wszystko, czego potrzeba do szczęśliwego dzieciństwa: nowoczesne i możliwie bezpieczne huśtawki, piaskownice i lazale. Sprzęt i scenariusze gier na placach zabaw są projektowane wspólnie z zespołem psychologów dziecięcych w celu prawidłowego rozwoju dziecka i zwiększenia jego zainteresowania. Obok domu znajdują się także dwa przedszkola, z których jedno zostało już wybudowane i szkoła na 1100 miejsc. Szkołę można słusznie nazwać wzorową placówką edukacyjną. Kładzie podwaliny pod pomyślną przyszłość. Istnieje klasa robotyki, IT-klaster, 25-metrowy basen i dobrze wyposażone hale sportowe.