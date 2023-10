Odincovskiy gorodskoy okrug, Rosja

od €63,326

32–71 m² 36

Poddaj się: 2025

Złożona lokalizacja: Aby stworzyć harmonijną przestrzeń, projekt zawiera całą niezbędną infrastrukturę, od zamkniętych placów z placami zabaw i terenami rekreacyjnymi, siłowni z mini-saunami i pokoju dziecięcego, po dobrze utrzymaną promenadę, gdzie będzie duże centrum gier z trasą spacerową i miejscem do grillowania. Sprzyjający wiatr i brak produkcji wpływają na jakość powietrza. Woda i przyroda uspokajają i energetyzują. Dostępność transportu: Przystanki transportu publicznego znajdują się 30 metrów od terytorium LCD, skąd można dotrzeć do najbliższych stacji kolejowych Sanino (5 minut), Krekshino (7 minut) i Zhavoronki (7 minut), oraz w 10 minut – przystanki tras do stacji metra Salaryevo i Victory Park. Zjazd na autostradę w Mińsku znajduje się 700 m od wyświetlacza LCD. Infrastruktura wewnętrzna: W ramach projektu, przedszkola miejskiego i szkoły ogólnokształcącej powstanie kompleks administracyjno-krajowy (sklepy sklepowe « w domu », punkty usług domowych, ulica-sprzedaż detaliczna, kawiarnia, kawiarnia, apteka zostaną zbudowane, a także wielofunkcyjne centrum handlowo-rozrywkowe z FOK i przychodnią. Dla wygody i wygody mieszkańców, gdy wszyscy « pod ręką » umieściliśmy na wyświetlaczu LCD bezpłatną siłownię z szatniami i mini-saunami. Możesz przyjechać tu sam lub z osobistym trenerem na trening funkcjonalny. Dla dzieci wyposażony jest pokój zabaw z wieloma rozwijającymi się grami fabularnymi, a także różne lazalki « ». Ten pokój dziecięcy nadaje się również do świętowania urodzin dziecka.