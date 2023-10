Northern Administrative Okrug, Rosja

od €225,434

43–73 m² 11

Poddaj się: 2022

Złożona lokalizacja: Żywy obraz podkreśla zmienna podłoga kompleksu, różnorodna faktura i kolorystyka fasad, wykonane w połączeniu białych, ceglanych i złotych kolorów. Jednocześnie kompleks idealnie wpasowuje się w otoczenie budynków Stalina i harmonizuje z kolorystyką Moskwy. Wzięliśmy pod uwagę każdą drobiazg, abyś mógł cieszyć się codziennym życiem. Posiadanie spiżarni pozwoli Ci zachować doskonały porządek i komfort w swoim mieszkaniu Dostępność transportu: Do trzech stacji metra: « Polezhayevskaya », MCC « Khoroshevo » i « Zorge » tylko 10 minut pieszo. Droga samochodem do Leningradsky Prospekt zajmuje 3 minuty do Garden Ring. Infrastruktura wewnętrzna: Wewnętrzne terytorium LCD « Richard » jest ogrodzone i całkowicie odizolowane od środowiska zewnętrznego. Dla dzieci ustawiono tutaj place zabaw z ulgą. Dorośli romantycy czekają na ławki w cichym parku krajobrazowym, przytulne leżaki w dotyku ogrodu i wiszące krzesła w galerii kolumn. Dla tych, którzy muszą pracować, na świeżym powietrzu w przytulnym miejscu, osłoniętym przed złą pogodą, znajduje się ogród warzywny z gniazdami. Na hałaśliwe gry i spotkania z przyjaciółmi stworzyliśmy osobną przestrzeń, która nie zakłóci spokojnego wewnętrznego świata kompleksu mieszkalnego. Na zewnątrz domu znajduje się plac ze sportem i placami zabaw dla dzieci w różnym wieku, gdzie każde dziecko znajdzie rozrywkę dla siebie.