Lubiercy, Rosja

od €59,854

24–110 m² 343

Poddaj się: 2022

Złożona lokalizacja: Poczucie przytulnego domu powinno zaczynać się od wejścia. Staraliśmy się zapewnić wszystkie niuanse, aby nasze windy spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania współczesne. Dziedziniec bez samochodów, zamknięte, bezpieczne, bezpieczne miejsce z dogodnym dostępem do samochodu, czystszym powietrzem i gwarantowanym miejscem parkingowym - a to dalekie od korzyści posiadania podziemnego parkingu. A obecność spiżarni pozwoli Ci zachować doskonały porządek i komfort w swoim mieszkaniu! « 1. Lermontowski » znajduje się w pobliżu już ustalonego zielonego środowiska – parku Lyubertsky i parku leśnego Zhuleba, który jest przenoszony do parku przyrodniczego i historycznego « Kuźminki ». Jeśli wolisz aktywne rodzinne wakacje na świeżym powietrzu –, w dzielnicy jest dla niego wiele miejsc. Od wschodu graniczy z obszarem metropolitalnym Nekrasovka. Po północnej stronie – z rozwiniętą nowoczesną mikrodystrykcją « Red Gorka ». Dobra lokalizacja daje najemcom możliwość podróżowania zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. Dostępność transportu: W odległości spaceru stacja kolejowa « Lyubertsy-1 ». 5 minut jazdy samochodem do stacji metra « Nekrasovka », « Kotelniki », « Lermontovsky Prospekt ». Infrastruktura wewnętrzna: Swobodnie poruszaj się po wewnętrznym terytorium w środowisku wolnym od barier! Na terenie kompleksu stworzono wszystkie warunki zarówno dla aktywnego stylu życia, jak i dla spokojnej rozrywki: - place zabaw dla dzieci w różnym wieku. - Witryny Vorkaut, kompleksy sportowe z obszarami dla dzieci i sportów dla dorosłych. - tereny rekreacyjne ze ścieżkami i alejkami. Do Państwa dyspozycji: 4 szkoły ogólnokształcące, 7 przedszkoli, sport i taniec, szkoły, kliniki, wiele sklepów i supermarketów, w tym Auchan i kilka dużych centrów handlowych w odległości spaceru.