Praga, Czechy

od €26,422

Poddaj się: 2023

Deweloper: GREEN PRAGUE PROPERTIES S.R.O.

Odkryj naszą ekskluzywną ofertę 16 starannie zaprojektowanych apartamentów, od przytulnych studiów po przestronne apartamenty z dwiema sypialniami, z których każdy oferuje salon o powierzchni od 31 m2 do 55 m2. 3 różne przestrzenie niemieszkalne, idealne na twoje biznesplany, od 7 do 43 m2; Projekt renowacji jest w toku, staramy się zakończyć wszystkie remonty do września 2023 r; Ciesz się ekologicznym ogrzewaniem, szybkim połączeniem internetowym, a ponadto poczuciem bezpieczeństwa dzięki systemowi wideofonowemu, wszystkie starannie zintegrowane dla maksymalnego komfortu; Magiczny wewnętrzny dziedziniec z placem zabaw dla najmłodszych i sprzętem fitness do aktywnego stylu życia; Właściciele apartamentów docenią również niskie opłaty i płatności na rzecz funduszu usług i napraw.