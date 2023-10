Pliuski sielski Saviet, Białoruś

Cena na żądanie

Poddaj się: 2023

Obiecujący kompleks turystyczny jest na sprzedaż nad brzegiem jeziora Voloso. Jezioro Wołoskie jest najczystszym jeziorem, perłą systemu wodnego Parku Narodowego Jezior Brasławskich ( Białoruś ). Jezioro znajduje się 11 km na północny wschód od miasta Braslav i należy do dorzecza rzeki Druika. Powierzchnia wody wynosi 4,21 km2, a maksymalna głębokość wynosi 29,3 m. Woda w jeziorze jest czysta i przezroczysta przez cały rok. Jezioro jest również znane jako siedlisko skorupiaków reliktowych, które przetrwały w tym zbiorniku po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej. Istnieją również rzadkie gatunki ryb, w tym węgorz i biała ryba. Jezioro Voloso jest otoczone ze wszystkich stron lasem, co nadaje mu malowniczy wygląd. To rzadka oferta dla inwestorów w branży turystycznej! Kompleks turystyczny obejmuje: 5 dwupiętrowych domów wakacyjnych o powierzchni 180 m / m ² każdy. Kompleks kąpielowy o powierzchni 160 m / m ². Restauracja 300m / q. Punkt bezpieczeństwa 15 m / sq. Działka o powierzchni 1 ha Budynki kompleksu turystycznego są obecnie gotowe w różnym stopniu: restauracja jest gotowa w 25%, sauna w 50% gotowa, a domki w 70% gotowe. Perspektywy lokalizacji kompleksu turystycznego: Kompleks „Voloso” znajduje się kilka dziesięciu metrów od wybrzeża jeziora. W okolicy - tylko piękne łąki, pola i lasy. Droga do Brasława jest oddalona o około kilometr. Kompleks znajduje się w bardzo korzystnej sytuacji, ponieważ znajduje się w popularnym regionie turystycznym o dużym potencjale w granicach trzech krajów - Litwy, Łotwy i Białorusi. Rozwój białoruskiej infrastruktury turystycznej przyczynia się do wzrostu turystów & # 39; Zainteresowanie regionem Brasława, głównie ze względu na uzdrowiska, wiele nowych domostw dla prywatnego relaksu i słynny festiwal muzyczny Viva Braslav. W przyszłości będą prowadzone prace nad opracowaniem europejskich programów rozwoju turystyki na Litwie, Łotwie i Białorusi w tej dziedzinie. Kompleks Voloso jest idealny do prowadzenia i rozwoju działalności turystycznej w tym popularnym regionie. Dodatkowo: Właściciel opracował koncepcję budowy kąpieli błotnej i opracował grafikę do projektowania nadwozia i wnętrza. Wokół kompleksu znajduje się przyjazna farma na powierzchni 56 hektarów ziemi. Właściciele gospodarstwa wspierają perspektywy rozwoju orientacji turystycznej terytorium i są gotowi dołączyć do projektu. Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=DBOfkXstnmM Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące warunków sprzedaży i pożądanej wartości transakcji.