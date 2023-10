Kopisca, Białoruś

od €34,936

81 m² 1

Wyobraź sobie miejsce, w którym wszystko jest przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, miasto-społeczność ze specjalną atmosferą, w której ludzie ufają sobie nawzajem. Wszystko to jest Novaya Borovaya. Pomimo faktu, że każdy kwartał różni się od wszystkich innych pod względem infrastruktury, planowania i ogólnego nastroju, wszystkie tworzą jedno środowisko miejskie w stylu europejskim. Dzielnica znajduje się na działce o powierzchni ponad 100 hektarów, obok głównej alei Mińska. Projekt zdobył nagrodę « Home Awards: Best for Life in the Repair, Construction, Architecture and Design na Białorusi » w nominacji « Best Residential District ». Novaya Borovaya to miejsce, w którym pomysły i technologie tworzą wygodne środowisko do życia, pracy i nauki. Budowa odbywa się zgodnie z niezwykłą, przynajmniej dla Białorusi, koncepcją SMART + SOCIAL, która obejmuje stworzenie najbardziej rozwiniętej infrastruktury społecznej. Każdy szczegół w Novaya Borovaya jest stworzony z miłością do jego mieszkańców, więc pierwszą rzeczą, którą goście dzielnicy zauważają, jest dbałość o szczegóły. Jednocześnie wraz z mieszkaniem rozwijana jest inna niezbędna infrastruktura: trzy przedszkola, nowoczesna szkoła, kompleks sportowy z basenami i centrum handlowe. Małe sklepy działają również na parterach budynków. Szczególną uwagę zwraca się na zwierzęta domowe Novaya Borovaya, które mają najlepsze warunki życia.