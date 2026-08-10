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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Haga, Holandia

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2 obiekty total found
Mieszkanie 9 pokojów w Haga, Holandia
Mieszkanie 9 pokojów
Haga, Holandia
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Piętro 4
Położony w samym sercu popularnego Zeeheldenkwartier w Hadze, ten imponujący dom w Heemskerc…
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Mieszkanie 4 pokoi w Haga, Holandia
Mieszkanie 4 pokoi
Haga, Holandia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 475 m²
Piętro 2/2
Nowy na rynku: unikalny i w pełni odnowiony apartament na parterze ok. 123 m ², znajduje się…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Haga, Holandia

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