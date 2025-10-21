Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Meksyk
  3. Santa Maria Colotepec
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Santa Maria Colotepec, Meksyk

Brisas de Zicatela
6
8 obiektów total found
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 840 m²
Fall in love with this 1,840 Ft2 ocean-view villa. Featuring 3 bedrooms, 2 bathrooms, and sp…
$349,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 929 m²
Fall in love with this stunning 3 bedroom, 2 bathroom beachfront villa, offering 2,929 Ft2 o…
$749,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Santa Maria Colotepec, Meksyk
Willa
Santa Maria Colotepec, Meksyk
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 5 113 m²
Casa Cabeza de Tortuga: A Tranquil Fusion of Design and Nature in Plataforma Puerto Escondid…
$1,65M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Monte OnlineMonte Online
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 3 767 m²
Eco Villas La Flia situated on one of the most pristine beaches of Puerto Escondido, La Barr…
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Santa Maria Colotepec, Meksyk
Willa
Santa Maria Colotepec, Meksyk
Sypialnie 11
Powierzchnia 102 252 m²
Welcome to Casa Piedra, a luxurious beachfront property where stunning ocean views meet spac…
$1,60M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 9 pokojów w Brisas de Zicatela, Meksyk
Dom 9 pokojów
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 41 635 m²
Prime Ocean-View Investment Opportunity in Zicatela! Nestled just footsteps from the vibrant…
$1,90M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
ResideReside
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 743 m²
Obejmij współczesne wybrzeże życia z tej eleganckiej 1-sypialni, 1,5-łazienka willa znajduje…
$182,705
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Brisas de Zicatela, Meksyk
Willa
Brisas de Zicatela, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 572 m²
Fall in love with this 1,572 Ft2 ocean-view villa. With 2 bedrooms, 2 bathrooms, and spaciou…
$315,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English

Typy nieruchomości w Santa Maria Colotepec.

wille

Parametry nieruchomości w Santa Maria Colotepec, Meksyk

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się