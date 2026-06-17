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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Playa del Carmen, Meksyk

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1 obiekt total found
Mieszkanie 18 pokojów w Playa del Carmen, Meksyk
Mieszkanie 18 pokojów
Playa del Carmen, Meksyk
Pokoje 18
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 574 m²
Liczba kondygnacji 3
Incredible Investment Opportunity najbardziej popularny cel turystyczny w Ameryce Łacińskiej…
$1,70M
VAT
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Parametry nieruchomości w Playa del Carmen, Meksyk

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