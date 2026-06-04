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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Meksyk

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1 obiekt total found
Mieszkanie 18 pokojów w Playa del Carmen, Meksyk
Mieszkanie 18 pokojów
Playa del Carmen, Meksyk
Pokoje 18
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 574 m²
Liczba kondygnacji 3
Incredible Investment Opportunity najbardziej popularny cel turystyczny w Ameryce Łacińskiej…
$1,70M
VAT
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Typy nieruchomości w Meksyk.

condo
1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Meksyk

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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