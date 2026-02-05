Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malediwy
  3. Thulusdhoo
  4. Komercyjne
  5. Gotowy biznes

Biznes na sprzedaż w Thulusdhoo, Malediwy

Gotowy biznes Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sale of Hotel Rooms in the Maldives - Income from 15% Under the Radisson Brand w Thulusdhoo, Malediwy
Sale of Hotel Rooms in the Maldives - Income from 15% Under the Radisson Brand
Thulusdhoo, Malediwy
Powierzchnia 32 m²
Liczba kondygnacji 6
🌴 Inwestuj w Paradise: Luksusowy Resort Property na MalediwachBezpośrednia oferta od dewelop…
$245,104
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się