Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malediwy
  3. Mieszkania
  4. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Malediwy

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Male, Malediwy
Kawalerka 1 pokój
Male, Malediwy
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
The complex will be the first high-end project in Thulusdhoo – with full-fledged infrastruct…
$206,003
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Malediwy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się