  2. Malediwy
  3. Male
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Male, Malediwy

1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Male, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Garden Villa to dwupoziomowy loft ze zwiększoną prywatnością, położony na drugiej linii proj…
$459,205
Parametry nieruchomości w Male, Malediwy

