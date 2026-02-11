Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Działki na sprzedaż w Madagaskar

Działka w Mahavelona, Madagaskar
Działka
Mahavelona, Madagaskar
Duża ziemia nadaje się do budowy w pobliżu miasta turystycznego Foulpointe, wschodnie wybrze…
$11,867
Agencja
Madagascar Invest
Języki komunikacji
English, Français
Działka w Tanambao Sahorana, Madagaskar
Działka
Tanambao Sahorana, Madagaskar
2,789 m ²Pełna nazwa (99-letnia dzierżawa)Wszystkie procedury przeniesienia tytułu obsługiwa…
$45,093
Agencja
Madagascar Invest
Języki komunikacji
English, Français
Działka w Ambararata, Madagaskar
Działka
Ambararata, Madagaskar
24 hektary wyłącznej, prywatnej nabrzeża2000 m2 istniejących budynków i infrastrukturyPrywat…
Cena na żądanie
Agencja
Madagascar Invest
Języki komunikacji
English, Français
Działka w District de Fenerive Est, Madagaskar
Działka
District de Fenerive Est, Madagaskar
Chcesz kupić swój własny kawałek raju, z własnym własnym parkingu nad morzem na Madagaskarze…
$58,146
Agencja
Madagascar Invest
Języki komunikacji
English, Français
Działka w Soanierana Ivongo, Madagaskar
Działka
Soanierana Ivongo, Madagaskar
Duży, piękny, 10-hektarowy nabrzeże na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru
$118,665
Agencja
Madagascar Invest
Języki komunikacji
English, Français
Działka w Antafiambotry, Madagaskar
Działka
Antafiambotry, Madagaskar
52,000 m ² gruntZiemia dziewicza gotowa do budowyPodwójny dostęp do plażyPłytka zatoka Clear…
Cena na żądanie
Agencja
Madagascar Invest
Języki komunikacji
English, Français
