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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Biszkek, Kirgistan

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Biszkek, Kirgistan
Mieszkanie 4 pokoi
Biszkek, Kirgistan
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/4
Club House « Prestige Hall » O domu klubowym Zamknięte apartamenty VIP Town32 na hektar 1 Ap…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Biszkek, Kirgistan
Mieszkanie 5 pokojów
Biszkek, Kirgistan
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Piętro 4/4
Club House & laquo; Prestige Hall & raquo; O domu klubowymZamknięte apartamenty VIP Town32 n…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Biszkek, Kirgistan

z garażem
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
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