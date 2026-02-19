Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Liguria
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Liguria, Włochy

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Bordighera, Włochy
Penthouse 3 pokoi
Bordighera, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2/2
Na granicy ze słynną Bordiguera oferujemy na sprzedaż ekskluzywny apartament na najwyższym p…
$926,016
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ИП Риелтор без границ kz
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Liguria, Włochy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się