Dzielnica mieszkaniowa Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

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DLA SPRZEDAŻY - Ramat Awiw Guimel, Tel Awiw
Witamy w najpiękniejszym budynku Ramat Aviv Guimel, prestiżowej rezydencji, która uosabia luksus, komfort i spokój. Położony zaledwie kilka kroków od centrum Schuster, plaż Ramat Aviv i wielu parków na północy Tel Aviv, ten wyjątkowy projekt oferuje unikalne środowisko życia w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów miasta.
Budynek, uważany za najbardziej ekskluzywny adres w okolicy, oferuje wyjątkową pozycję:
• Półolimpijski basen odkryty
• W pełni wyposażona siłownia
• 24 / 7 opiekun
• Wyszukane lobby recepcyjne z ochroną i recepcją
• Doskonale utrzymany i cichy pobyt
Apartament 4.5 pokoje o powierzchni 137 m2.
Duży taras z wyjątkowym widokiem panoramicznym na wszystkie Tel Awiw, Herzliya i Ramat Gan.
Nowy apartament z wieloma ulepszeniami: high-end wykończenia, niestandardowa kuchnia, zaawansowany system klimatyzacji.
Przestronne i jasne przestrzeni życiowej, doskonale ułożone.
Cena: 10,900,000 Szekle
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Tel-Awiw, Izrael
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