Dzielnica mieszkaniowa Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

DLA SPRZEDAŻY - Ramat Awiw Guimel, Tel Awiw Witamy w najpiękniejszym budynku Ramat Aviv Guimel, prestiżowej rezydencji, która uosabia luksus, komfort i spokój. Położony zaledwie kilka kroków od centrum Schuster, plaż Ramat Aviv i wielu parków na północy Tel Aviv, ten wyjątkowy projekt oferuje unikalne środowisko życia w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów miasta. Budynek, uważany za najbardziej ekskluzywny adres w okolicy, oferuje wyjątkową pozycję: • Półolimpijski basen odkryty • W pełni wyposażona siłownia • 24 / 7 opiekun • Wyszukane lobby recepcyjne z ochroną i recepcją • Doskonale utrzymany i cichy pobyt Apartament 4.5 pokoje o powierzchni 137 m2. Duży taras z wyjątkowym widokiem panoramicznym na wszystkie Tel Awiw, Herzliya i Ramat Gan. Nowy apartament z wieloma ulepszeniami: high-end wykończenia, niestandardowa kuchnia, zaawansowany system klimatyzacji. Przestronne i jasne przestrzeni życiowej, doskonale ułożone. Cena: 10,900,000 Szekle