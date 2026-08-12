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Dzielnica mieszkaniowa Ramat aviv grand luxe piscine gardien salle de sport

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,63M
12.08.2026
$3,63M
11.08.2026
$3,64M
;
9
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ID: 39800
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

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DLA SPRZEDAŻY - Ramat Awiw Guimel, Tel Awiw Witamy w najpiękniejszym budynku Ramat Aviv Guimel, prestiżowej rezydencji, która uosabia luksus, komfort i spokój. Położony zaledwie kilka kroków od centrum Schuster, plaż Ramat Aviv i wielu parków na północy Tel Aviv, ten wyjątkowy projekt oferuje unikalne środowisko życia w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów miasta. Budynek, uważany za najbardziej ekskluzywny adres w okolicy, oferuje wyjątkową pozycję: • Półolimpijski basen odkryty • W pełni wyposażona siłownia • 24 / 7 opiekun • Wyszukane lobby recepcyjne z ochroną i recepcją • Doskonale utrzymany i cichy pobyt Apartament 4.5 pokoje o powierzchni 137 m2. Duży taras z wyjątkowym widokiem panoramicznym na wszystkie Tel Awiw, Herzliya i Ramat Gan. Nowy apartament z wieloma ulepszeniami: high-end wykończenia, niestandardowa kuchnia, zaawansowany system klimatyzacji. Przestronne i jasne przestrzeni życiowej, doskonale ułożone. Cena: 10,900,000 Szekle

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Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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