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Dzielnica mieszkaniowa Superbe projet neuf dans le quartier en construction dagamim a ashkelon

Aszkelon, Izrael
od
$527,805
12.08.2026
$527,805
11.08.2026
$529,390
;
2
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ID: 39795
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
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To na obszarze w budowie Agamima proponujemy wspaniały projekt, idealny dla inwestycji. Blisko wszystkich zalet dzielnicy (kompleks sportowy, miejski basen, park, sztuczne jezioro...). Znajdziesz apartamenty od 3 do 6 pokoi w konkurencyjnych cenach. Przesyłka jest planowana na wrzesień 2026.

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Superbe projet neuf dans le quartier en construction dagamim a ashkelon
Aszkelon, Izrael
od
$527,805
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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