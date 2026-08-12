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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

Tel-Awiw, Izrael
od
$982,350
12.08.2026
$982,350
11.08.2026
$985,300
;
3
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ID: 39793
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
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Odniesienie NTL 124- 4 To jest w symbolicznej dzielnicy Jaffa, na południe od Tel Awiwu koło Bat Yam, który jest proponowany do sprzedaży 4 nowych pokoi dewelopera 94m2 + 10m2 taras. Tama 38 projekt wysokiego poziomu, składający się z 3 budynków po 8 pięter każdy, który składa się z tej małej powierzchni mieszkalnej wysokiej jakości. Każdy apartament posiada oczywiście mamad i podziemny parking (automatyczny). Przesyłka jest planowana na luty 2026. Mamy również 4,5 pokoi i penthouses na sprzedaż w tym projekcie.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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