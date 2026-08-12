Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse agreable bel appartement magnifique projet de qualite

Odniesienie NTL 124- 4 To jest w symbolicznej dzielnicy Jaffa, na południe od Tel Awiwu koło Bat Yam, który jest proponowany do sprzedaży 4 nowych pokoi dewelopera 94m2 + 10m2 taras. Tama 38 projekt wysokiego poziomu, składający się z 3 budynków po 8 pięter każdy, który składa się z tej małej powierzchni mieszkalnej wysokiej jakości. Każdy apartament posiada oczywiście mamad i podziemny parking (automatyczny). Przesyłka jest planowana na luty 2026. Mamy również 4,5 pokoi i penthouses na sprzedaż w tym projekcie.