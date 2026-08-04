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Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod

Aszdod, Izrael
od
$2,132
;
11
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ID: 39671
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Nahal Snir

O kompleksie

Przeniesienie
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Do wynajęcia, piękny 4-pokojowy apartament położony na Nahal Snir Street, w dzielnicy Youd Alef w Ashdod. Apartament znajduje się na trzecim piętrze i posiada piękny taras, klimatyzację, parking i mamad. Idealna lokalizacja, w pobliżu sklepów, synagogi, szkoły i wszystkie udogodnienia. Dostępny od 6 października.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Rare appartement 4 pieces a louer rue nahal snir a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$2,132
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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