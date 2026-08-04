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Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

Bat Jam, Izrael
od
$672,400
;
11
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ID: 39669
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Anilevich, 25

O kompleksie

Przeniesienie
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Ulica Anilewicza - Bat Yam Cena: 2 050 000 Najlepsza cena za nowe mieszkanie właśnie dostarczone przez dewelopera! Rzadka okazja do nabycia nowego mieszkania, gotowego do przeprowadzki, w nowoczesnym budynku oferującym wysokiej jakości usługi. Charakterystyka właściwości: • 75 m2 powierzchni mieszkalnej • Taras słoneczny o powierzchni 11 m2 • 3 sztuki • 1 piętro • Mamad (sejf) • Prywatne miejsce parkingowe zarejestrowane na katastrze • Apartament znajduje się z tyłu budynku, oferuje spokój i ciszę • Natychmiastowe wejście Poszukiwana lokalizacja, w pobliżu: • Plaże Bat Yam • Tramwaj • Sklepy i centra handlowe • Kawy i restauracje • Szkoły • Transport publiczny Aby otrzymać pełny plik lub zorganizować wizytę, skontaktuj się ze mną w prywatnej wiadomości lub na WhatsApp.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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