Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

Ulica Anilewicza - Bat Yam Cena: 2 050 000 Najlepsza cena za nowe mieszkanie właśnie dostarczone przez dewelopera! Rzadka okazja do nabycia nowego mieszkania, gotowego do przeprowadzki, w nowoczesnym budynku oferującym wysokiej jakości usługi. Charakterystyka właściwości: • 75 m2 powierzchni mieszkalnej • Taras słoneczny o powierzchni 11 m2 • 3 sztuki • 1 piętro • Mamad (sejf) • Prywatne miejsce parkingowe zarejestrowane na katastrze • Apartament znajduje się z tyłu budynku, oferuje spokój i ciszę • Natychmiastowe wejście Poszukiwana lokalizacja, w pobliżu: • Plaże Bat Yam • Tramwaj • Sklepy i centra handlowe • Kawy i restauracje • Szkoły • Transport publiczny Aby otrzymać pełny plik lub zorganizować wizytę, skontaktuj się ze mną w prywatnej wiadomości lub na WhatsApp.