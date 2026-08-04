Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 3 pieces bat yam centre

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Ulica Anilewicza - Bat Yam
Cena: 2 050 000
Najlepsza cena za nowe mieszkanie właśnie dostarczone przez dewelopera!
Rzadka okazja do nabycia nowego mieszkania, gotowego do przeprowadzki, w nowoczesnym budynku oferującym wysokiej jakości usługi.
Charakterystyka właściwości:
• 75 m2 powierzchni mieszkalnej
• Taras słoneczny o powierzchni 11 m2
• 3 sztuki
• 1 piętro
• Mamad (sejf)
• Prywatne miejsce parkingowe zarejestrowane na katastrze
• Apartament znajduje się z tyłu budynku, oferuje spokój i ciszę
• Natychmiastowe wejście
Poszukiwana lokalizacja, w pobliżu:
• Plaże Bat Yam
• Tramwaj
• Sklepy i centra handlowe
• Kawy i restauracje
• Szkoły
• Transport publiczny
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Bat Jam, Izrael
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