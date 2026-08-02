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Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces a 150m de la mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,45M
;
11
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ID: 39659
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Hebron, 16

O kompleksie

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Tylko 150 metrów od plaży! Ten elegancki, czteropokojowy apartament położony jest w jednej z najbardziej poszukiwanych ulic Tel Awiwu i oferuje wyjątkowe warunki życia, zaledwie kilka kroków od morza, kawiarni, restauracji i centrum miasta. Charakterystyka Powierzchnia mieszkalna 110 m2 4 sztuki 2 balkony 2 apartamenty rodzicielskie (mistrzowie) Mamad (sejf) 3 łazienki Parking prywatny Jaskinia Rzadka nieruchomość łącząca komfort, funkcjonalność i uprzywilejowane położenie, idealne w głównej rezydencji, stóp do ziemi lub inwestycji dziedzictwa. - Adres: Rehov Trumpledor - Tel Awiw Tylko 150 metrów od plaży

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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