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  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces a deux pas de basel et de kikar hamedina avec parking cave et mamad

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces a deux pas de basel et de kikar hamedina avec parking cave et mamad

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,06M
;
11
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ID: 39632
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ben Saruk, 8 Beit HaMore Teachers Union Tel Aviv regional office

O kompleksie

Przeniesienie
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Dziewięć na sprzedaż wyłącznie Ulica Ben Saruk 26 Blisko do Kimkar Hamedina, Rabin Square i tramwaje Apartament 4 pokoje 98 metrów kwadratowych zbudowany + zachodni balkon 12 metrów kwadratowych Kierunki powietrzne: zachód i południe Komfortowa i przestronna sypialnia master Ciche i jasne pokoje Mamad Parking podziemny Piwnica o powierzchni około 5 metrów kwadratowych

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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