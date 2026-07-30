Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces a deux pas de basel et de kikar hamedina avec parking cave et mamad

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Ben Saruk, 8 Beit HaMore Teachers Union Tel Aviv regional office
O kompleksie
Przeniesienie
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Dziewięć na sprzedaż wyłącznie
Ulica Ben Saruk 26
Blisko do Kimkar Hamedina, Rabin Square i tramwaje
Apartament 4 pokoje
98 metrów kwadratowych zbudowany + zachodni balkon 12 metrów kwadratowych
Kierunki powietrzne: zachód i południe
Komfortowa i przestronna sypialnia master
Ciche i jasne pokoje
Mamad
Parking podziemny
Piwnica o powierzchni około 5 metrów kwadratowych
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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