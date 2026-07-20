  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de type 5 pieces de 140 m terrasse en deuxieme ligne de mer et tramway

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de type 5 pieces de 140 m terrasse en deuxieme ligne de mer et tramway

Bat Jam, Izrael
od
$2,788
;
11
Zostawić wniosek
ID: 38822
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Sokolov

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$1,97M
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Jerozolima, Izrael
od
$2,13M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Aszdod, Izrael
od
$498,560
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Izrael
od
$984,000
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite a ne pas manquer 3 pieces a vendre dans un projet neuf proche de la mer sheinkin tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,57M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement de type 5 pieces de 140 m terrasse en deuxieme ligne de mer et tramway
Bat Jam, Izrael
od
$2,788
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Dzielnica mieszkaniowa Appartement rEnovE rue yeshurun tel aviv A proximitE de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,01M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Dzielnica mieszkaniowa Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Dzielnica mieszkaniowa Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Dzielnica mieszkaniowa Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,77M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Dzielnica mieszkaniowa Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,21M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się