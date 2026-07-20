  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces

Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,28M
;
6
Zostawić wniosek
ID: 38568
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Biltmore, 10

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces dans immeuble bauhaus
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,04M
Dzielnica mieszkaniowa Maison avec piscine a hadera
Hadera, Izrael
od
$1,58M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse vue mer
Netanya, Izrael
od
$2,19M
Dzielnica mieszkaniowa Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa La pEpite A tel aviv emplacement premium
Tel-Awiw, Izrael
od
$947,920
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 4 pieces
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,28M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de charme a louer a yemin moshe jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$8,200
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Netanya, Izrael
od
$783,920
Apartament na sprzedaż w centrum Netanya, w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy budynek z ekskluzywnym ogrodem do budynku i pokoju imprezowego. 9 piętro na 12, 2 windy. 4 pokoje, 2 łazienki. 113 m2 + 15 m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. Cena: 2,390000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, na starej północy, kilka kroków od morza. Nowy budynek. Przesyłka na maj 2026. 4 piętro z windą. 3 pokoje. 2 łazienki. 81,5 m2 + 9 m2 taras z przodu. Cena: 5,255,000 sh
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się