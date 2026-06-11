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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces dans un immeuble neuf a dizengoff

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,60M
;
5
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ID: 38023
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Dizengoff, 228

O kompleksie

Przeniesienie
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Wspaniały apartament 3-pokojowy na sprzedaż w nowym budynku Dizengoff w pobliżu Arlozorov Powierzchnia mieszkalna: 80 m2 + balkon 7 m2 Mieszkanie jest w pełni umeblowane Mamad i winda Brak parkowania

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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