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Dzielnica mieszkaniowa En plein centre de netivot neve sharon

Netivot, Izrael
od
$3,500
;
7
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ID: 38015
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    ryl srwn

O kompleksie

Przeniesienie
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W nowej dzielnicy Neve Sharon znajduje się 3 pokoje o powierzchni 82 m2 z balkonem 12 m2 + piwnica i parking. Ładne wyposażenie wnętrz. Sala sportowa. Za darmo.

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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