Dzielnica mieszkaniowa Opportunite rare au centre de raanana

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✨ Wyjątkowo rzadki produkt w centrum miasta ✨Grunty do wybudowania o powierzchni 785 m2 netto (844 m2 brutto) położone w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów centrum miasta.
Szczególnie rzadka okazja dla projektu wysokiej jakości, z możliwością zbudowania 2 jednostek.
✔️ 785 m2 netto
✔️ 844 m2 brutto
✔️ Centrum
✔️ Możliwość zastosowania 2 jednostek
✔️ Poszukiwane środowisko
✔️ Wysoki potencjał
Ten rodzaj ziemi staje się obecnie niezwykle trudny do znalezienia w tym obszarze Raanana.
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Raanana, Izrael
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