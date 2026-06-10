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Dzielnica mieszkaniowa Opportunite rare au centre de raanana

Raanana, Izrael
od
$13,60M
;
2
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ID: 38011
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Brandeis, 8

O kompleksie

Przeniesienie
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✨ Wyjątkowo rzadki produkt w centrum miasta ✨Grunty do wybudowania o powierzchni 785 m2 netto (844 m2 brutto) położone w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów centrum miasta. Szczególnie rzadka okazja dla projektu wysokiej jakości, z możliwością zbudowania 2 jednostek. ✔️ 785 m2 netto ✔️ 844 m2 brutto ✔️ Centrum ✔️ Możliwość zastosowania 2 jednostek ✔️ Poszukiwane środowisko ✔️ Wysoki potencjał Ten rodzaj ziemi staje się obecnie niezwykle trudny do znalezienia w tym obszarze Raanana.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Opportunite rare au centre de raanana
Raanana, Izrael
od
$13,60M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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