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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces renove pres de rothschild au calme

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,19M
;
11
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ID: 37938
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Oliphant, 9

O kompleksie

Przeniesienie
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Do sprzedaży wyłącznie, 10 Oliphant Street W cichej i bukollicznej okolicy centrum miasta Przestronne i wygodne 3-pokojowe mieszkanie Widok nieprzerwany na północ Trzecie piętro bez windy ok. 85 m2, północny zachód i południowy wschód Apartament pełen uroku telawiwian Parkiet dębowy Klimatyzacja i schronienie w budynku Parking w pobliżu

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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