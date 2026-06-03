Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

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Wyjątkowa nowość
W bardzo popularnym kompleksie Gindi TLV
Wieża 1 (w wieżowcach)
42 piętro! Niezakłócony widok na morze
Jasny, przestronny i niepowtarzalny 5.5 pokój
Powierzchnia mieszkalna 153 m2 + wyjątkowy balkon 22 m2 z widokiem na zachód, morze i południe
Bardzo duża sypialnia z garderobą (Zachodnia ekspozycja)
Przestronne pokoje z widokiem na morze
3 łazienki
2 łazienki
Mieszkanie zostało odnowione i gustownie urządzone, w tym niestandardowe stolarstwo. 2 miejsca parkingowe (rząd)
Przestronny magazyn o powierzchni 13 m2
Słoneczny podgrzewacz wody
Usługi budowlane:
24 / 7 ochrona z strażnikiem w luksusowym holu
Nowoczesna i dobrze wyposażona siłownia
Wyłączne targi biznesowe i design
Przestronny prywatny siłownia dla dzieci w budynku
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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