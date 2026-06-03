Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Wyjątkowa nowość W bardzo popularnym kompleksie Gindi TLV Wieża 1 (w wieżowcach) 42 piętro! Niezakłócony widok na morze Jasny, przestronny i niepowtarzalny 5.5 pokój Powierzchnia mieszkalna 153 m2 + wyjątkowy balkon 22 m2 z widokiem na zachód, morze i południe Bardzo duża sypialnia z garderobą (Zachodnia ekspozycja) Przestronne pokoje z widokiem na morze 3 łazienki 2 łazienki Mieszkanie zostało odnowione i gustownie urządzone, w tym niestandardowe stolarstwo. 2 miejsca parkingowe (rząd) Przestronny magazyn o powierzchni 13 m2 Słoneczny podgrzewacz wody Usługi budowlane: 24 / 7 ochrona z strażnikiem w luksusowym holu Nowoczesna i dobrze wyposażona siłownia Wyłączne targi biznesowe i design Przestronny prywatny siłownia dla dzieci w budynku