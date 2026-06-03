  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Tel-Awiw, Izrael
od
$9,75M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 37937
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaHashmonaim, 100

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowa nowość W bardzo popularnym kompleksie Gindi TLV Wieża 1 (w wieżowcach) 42 piętro! Niezakłócony widok na morze Jasny, przestronny i niepowtarzalny 5.5 pokój Powierzchnia mieszkalna 153 m2 + wyjątkowy balkon 22 m2 z widokiem na zachód, morze i południe Bardzo duża sypialnia z garderobą (Zachodnia ekspozycja) Przestronne pokoje z widokiem na morze 3 łazienki 2 łazienki Mieszkanie zostało odnowione i gustownie urządzone, w tym niestandardowe stolarstwo. 2 miejsca parkingowe (rząd) Przestronny magazyn o powierzchni 13 m2 Słoneczny podgrzewacz wody Usługi budowlane: 24 / 7 ochrona z strażnikiem w luksusowym holu Nowoczesna i dobrze wyposażona siłownia Wyłączne targi biznesowe i design Przestronny prywatny siłownia dla dzieci w budynku

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,50M
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$932,800
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,23M
Dzielnica mieszkaniowa Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Izrael
od
$985,600
Dzielnica mieszkaniowa Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Aszkelon, Izrael
od
$538,560
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$9,75M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer
Bat Jam, Izrael
od
$897,600
Nowy budynek w pobliżu morza. Dostawa w ciągu 12 miesięcy. RDJ z prywatnym ogrodem - prywatny parking. Apartament rodzinny + ogród
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Dzielnica mieszkaniowa Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Izrael
od
$844,800
Apartament z bardzo przestronnym salonem, bardzo jasny i całkowicie niezakłócony widok. Położony w pobliżu Kikar i plaży. Doskonałe mieszkanie do mieszkania lub inwestycji
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,35M
Trzypokojowe mieszkanie (w tym bezpieczny pokój - Mamad), znajduje się na 1 piętrze nowoczesnego budynku korzystającego z porządnych wspólnych obszarów i eleganckiej sali wejściowej. Główne cechy • 1 piętro • Podnoszenie • Elegancka hala wejściowa • Parkowanie robotyczne • Około 77 m2 powier…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się