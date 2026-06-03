Dzielnica mieszkaniowa Rare a la la location

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✨ Do wynajęcia - Rzadki ogród w pobliżu Spondeck w Ra 'anana ✨Położony w cichym i zielonym środowisku, w bezpośrednim sąsiedztwie Sportnek, ten piękny odnowiony ogród oferuje przyjemną i rodzinną atmosferę.
✔️ 5 sztuk
✔️ 165 m2 netto
✔️ Ogród o powierzchni 150 m2
✔️ Odnowione mieszkanie
✔️ 2 miejsca parkingowe
✔️ Cichy i otoczony zielenią
✔️ Dostępne od dnia 1 sierpnia
Piękne tomy, szczodra zewnętrzna i prawdziwa sensacja domu w szczególnie popularnej okolicy Raanana.
Lokalizacja na mapie
Raanana, Izrael
Edukacja
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