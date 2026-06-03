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Dzielnica mieszkaniowa Rare a la la location

Raanana, Izrael
od
$15,900
;
Dzielnica mieszkaniowa Rare a la la location
1
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ID: 37934
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana
  • Adres
    Avraham Shlonski, 3

O kompleksie

Przeniesienie
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✨ Do wynajęcia - Rzadki ogród w pobliżu Spondeck w Ra 'anana ✨Położony w cichym i zielonym środowisku, w bezpośrednim sąsiedztwie Sportnek, ten piękny odnowiony ogród oferuje przyjemną i rodzinną atmosferę. ✔️ 5 sztuk ✔️ 165 m2 netto ✔️ Ogród o powierzchni 150 m2 ✔️ Odnowione mieszkanie ✔️ 2 miejsca parkingowe ✔️ Cichy i otoczony zielenią ✔️ Dostępne od dnia 1 sierpnia Piękne tomy, szczodra zewnętrzna i prawdziwa sensacja domu w szczególnie popularnej okolicy Raanana.

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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