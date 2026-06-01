Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga

BZH
RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie, w nowym budynku o wysokim stanie, na ulicy Mena 'hem Begin, wyjątkowy produkt, blisko morza!
- Designerski apartament 4 pokoje o powierzchni 107 m2, tylko na górze!
- Piętro 7 / 9,
- Słoneczna przestrzeń mieszkalna, zwrócona na południowy zachód,
- Nowoczesna kuchnia z centralną wyspą,
- Piękny taras o powierzchni 14 m2, z widokiem na morze!!
- luksusowy apartament z budynkiem w szafie i łazienką,
- 2 dodatkowe sypialnie, w tym jeden zabezpieczony,
- W sumie dwa piękne pokoje prysznicowe i dwie toalety,
- Winda, klimatyzacja,
- Prywatna piwnica,
- Dwa miejsca parkingowe!
- Świetne lobby.
Położony w pobliżu morza, prestiżowy hotel Jacoba, Moul Ha 'Hof wsi handlowej, synagogi, dworca kolejowego i dróg.
Jest piękny!
Doskonała możliwość inwestycji w poszukiwanym miejscu, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejną budowę Tayelet!
Skontaktuj się z nami, RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja 313736.